Carmen (52) und Robert Geiss (53) haben nicht nur ihre eigene Doku-Soap Die Geissens – ab dem 5. Februar (21.15 Uhr) läuft ihre neue Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch" auf RTL II. Aber um was geht es in dem neuen Format? "Der Gegner kann zum Beispiel die Geissens unter den Tisch spielen und 20.000 Euro innerhalb einer Dreiviertelstunde gewinnen. Das ist schneller und mehr, als das, was man bei Günther Jauch in der gleichen Zeit verdienen kann", erklärte das Glamour-Couple gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de