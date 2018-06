Heute war es endlich so weit: Die frischgebackene Neu-Mama Anna Maria Damm (22) durfte nach der Geburt ihres Babys das Krankenhaus verlassen. Natürlich mit im Schlepptau: ihr ganzer Stolz, Töchterchen Eliana. Vor drei Tagen erblickte die Kleine das Licht der Welt und machte das Familienglück der Vloggerin und ihrem Liebsten Julian Gutjahr (21) perfekt. Kaum auf dem Heimweg posierte das superstolze Elternpaar gemeinsam mit ihrem Nachwuchs auf einem ersten Familienfoto unter freiem Himmel.

Geschafft und überglücklich: Die vergangenen Tage auf der Baby-Station stecken Anna Maria und ihrem Liebsten augenscheinlich noch in den Knochen. Während Eliana ganz entspannt in der Trageschale schlummert, strahlt das Pärchen mit tiefster Gelassenheit in die Kamera. "Unser erstes Family-Bild. Schön oder?", muss die 22-Jährige selbst über den Schnappschuss in ihrer Instagram-Story schmunzeln.

Erst vor wenigen Tagen bereicherte Anna Marias Mini-Me ihr Leben – und schon jetzt kann sie es sich gar nicht mehr ohne Eliana vorstellen. "Wir wollen sie für immer lieben, beschützen und für sie da sein", schrieb das Model am Sonntag auf Instagram.

Instagram/annamariadamm Anna Maria Damm und die Hand ihrer Tochter

Instagram / annamariadamm Die Hände von Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihrem Töchterchen Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Freund Julian Gutjahr

