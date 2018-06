Jetzt wird es ernst für Anna Maria Damm (22)! Die YouTuberin erwartet gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Julian Gutjahr (21) ihr erstes Kind. Mittlerweile ist die Netzbeauty bereits in der 39. Schwangerschaftswoche und trägt eine riesige Babykugel vor sich her. Nun scheint die ehemalige GNTM-Teilnehmerin aber in den letzten Zügen dieser aufregenden Zeit zu stecken: Sie liegt mittlerweile sogar schon im Krankenhaus!

In den vergangenen Monaten hielt Anna Maria ihre Social-Media-Community mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Daher informiert die 22-Jährige ihre treuen Follower aktuell auch darüber, dass der große Tag offenbar gekommen ist: Vor wenigen Minuten postet die werdende Mama in ihrer Instagram-Story ein Foto, das sie Händchen haltend mit ihrem Liebsten Julian in der Klinik zeigt.

Seitdem ist es ruhig auf Anna Marias Profil: Ist ihre Tochter etwa schon auf der Welt? Die Netzikone würde sich auf jeden Fall darüber freuen. In den vergangenen Tagen gestand sie ihrer Community immer wieder, dass sie die Geburt ihres ersten Kindes kaum noch erwarten kann.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Freund Julian Gutjahr

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Krankenhaus

Instagram / annamariadammBi7Zu9IHTi5 YouTuberin Anna Maria Damm

