Anfang des Jahres schürte Matt Damon (47) mit einem Statement die Vorfreude bei seinen Fans. Der Schauspieler hatte angekündigt, eine kleine Rolle in der US-Krimi-Komödie "Ocean's 8" zu übernehmen. Doch seine Anhänger werden wohl vergeblich nach dem Mini-Auftritt des Schauspielers in der Fortsetzung der Filme "Ocean’s Eleven", "Ocean’s 12" und "Ocean’s 13" suchen. Der Grund: Seine Szenen aus dem Spin-off mit weiblicher Besetzung wurden wohl herausgeschnitten.

Eigentlich sollte Matt die Rolle des Linus Caldwell, ein Taschendiebstahl-Wunderkind und Sohn eines legendären Betrügers, wiederaufnehmen. "Ich übernehme einen kleinen Part in dem Film", verriet der Oscar-Gewinner damals im Interview mit ET Online. "Ich habe das Drehbuch noch nicht gelesen, aber die Besetzung ist phänomenal und ich bin sehr gespannt, was diese Frauen damit machen. Es wird Spaß machen." Doch seit der Veröffentlichung des Films am 8. Juni 2018 in den USA haben Kinogänger vergeblich nach dem Mini-Auftritt des 47-Jährigen Ausschau gehalten. Ende vergangenen Jahres wurde eine Petition gestartet, dass der "Jason Bourne"-Star keinen Gastauftritt in "Ocean's 8" bekommen soll. Grund waren damals seine Aussagen zum Missbrauchsskandal in Hollywood. Ein offizielles Statement des "Good Will Hunting"-Darstellers steht noch aus.

Gegenüber Toronto Sun erklärte der "Golden Globe"-Preisträger vor Veröffentlichung des Streifens: "Ich habe nur für einen Tag gearbeitet. Sie baten mich, es zu tun und ich wollte wirklich das Projekt und diese großartigen Schauspielerinnen unterstützen. Das ist ein Film über die Frauen."

Vince Bucci / Getty Images Matt Damon und George Clooney bei der "Ocean's 11"-Premiere im Jahr 2001

Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Matt Damon bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Anzeige

WENN.com Der "Ocean's 8"-Cast bei der Weltpremiere in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de