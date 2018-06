Bianca "Bibi" Heinicke (25), besser bekannt als YouTube-Star BibisBeautyPalace, ist bereits im sechsten Monat schwanger. Immer wieder posten ihr Freund Julian Claßen (25) und sie, wie sehr sie sich auf ihren Nachwuchs freuen. Ihre Fans hält Bibi dafür in regelmäßigen Abständen mit Babybauch-Bildern auf dem Laufenden. Besonders auf ihrem neuesten Foto ist deutlich sichtbar, wie schnell die Kugel der Kölnerin in der letzten Zeit gewachsen ist.

Bibis Foto wirkt wie eine Liebeserklärung an ihr ungeborenes Söhnchen. Sie steht in einem schwarzen Kleid am Strand. Dabei hält sie die Hand ihres Freundes Julian fest, die auf ihrem Bauch liegt. "Du wirst unser Leben verändern und wahrscheinlich noch einige Male komplett auf den Kopf stellen", schreibt die 25-Jährige unter dem Foto auf Instagram, "aber ich habe noch nie eine so große Vorfreude und intensivere Liebe verspürt!"

Obwohl die beiden Stars während der Schwangerschaft viele Momente mit ihren Bewunderern teilen, wurde eines bisher noch nicht verraten: "Wie der Kleine wohl heißen wird?", fragt sich ein Fan unter dem Foto. Dazu haben sich Bibi und Julian noch nicht geäußert. So müssen sich ihre Abonnenten wohl noch ein wenig gedulden.

