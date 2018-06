Seit drei Wochen ist es offiziell: Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) werden in diesem Jahr zum ersten Mal Eltern. Die 25-Jährige ist bereits im sechsten Monat und ihr Kind soll im September auf die Welt kommen. Inzwischen ist mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft vorbei. Grund genug für einen Rückblick: So viel ist Bibis Bauch in den vergangenen 13 Wochen gewachsen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die werdende Mama eine Collage aus drei Bildern, auf der sie ihre entblößte Körpermitte in der zehnten, in der 18. und in der 23. Schwangerschaftswoche zeigt. Bibis Sohn wiegt momentan rund 500 Gramm. Die YouTuberin kann ihr Glück noch immer kaum fassen: "Wirklich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich genieße meine Schwangerschaft so sehr." Die Blondine ist aber nicht die einzige, deren Vorfreude immer mehr steigt.

Auch der Papa in spe kommt aus dem Staunen nicht heraus. "Mein Baby mit meinem Baby", schwärmte er von seiner Familie. Das Paar sei sehr aufgeregt und könne über nichts anderes mehr nachdenken. Julian interessiert sich nun für ganz neue Themen: "Vor einem halben Jahr noch hatte ich nur Mist im Kopf und heute finde ich nichts interessanter als Kinderwägen und Babyzimmereinrichtungen."

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen bei der Verkündung des Baby-Geschlechts

Instagram / julienco_ Bibi Heinicke in ihrer Wohnung in Köln

