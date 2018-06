Damit erweisen die Liebesgerüchte sich wohl als wahr. Erst vergangenen September musste Josh Duhamel (45) eine schwere Trennung verkraften: Nach acht Jahren Ehe und einem gemeinsamen Sohn gaben er und Sängerin Fergie (43) das Ende ihrer Beziehung bekannt. Schon kurz darauf soll der Schauspieler mit Eiza González (28) angebandelt haben – jetzt wurden die beiden sogar von Paparazzi bei einer gemeinsamen Date-Night gesichtet.

Am Freitagabend entdeckten Fotografen sie beim Verlassen eines Sushi-Restaurants in Beverly Hills. Damit wurden die zwei zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit abgelichtet – offensichtlich sehr zum Unmut des jungen Paares. Auf den Aufnahmen bleiben Josh und Eiza nicht nur mächtig auf Abstand, sie blicken auch noch alles andere als happy drein. Vermutlich, weil sie ihre Beziehung eigentlich noch etwas länger im Verborgenen halten wollen. "Sie daten sich schon monatelang heimlich", verriet eine Quelle gegenüber People. Damit dürfte die Stimmung zwischen dem Transformers-Star und der Mexikanerin fernab der Kameras etwas besser sein.

Zwischen Josh und seiner Ex Fergie soll derzeit jedenfalls alles ganz prima laufen. Obwohl er recht schnell eine Neue hatte, sei das Verhältnis zur Black Eyed Peas-Sängerin nach wie vor freundschaftlich. Nach ihrer verpatzten Gesangs-Performance bei einem NBA-Spiel beschenkte er seine Verflossene zum Trost sogar mit einem Blumenstrauß.

Neilson Barnard / Getty Images Josh Duhamel bei "Goldie's Love In For Kids" in Los Angeles

Splash News Eiza Gonzalez, März 2018 in Hollywood

Jonathan Leibson/Getty Images for Pandora Media Inc Josh Duhamel mit Fergie und Söhnchen Axl in L.A. 2016

