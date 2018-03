Seine Ex scheint Josh Duhamel (45) noch immer sehr am Herzen zu liegen! Zwar trennten sich der Transformers-Star und Fergie (42) im vergangenen September voneinander, doch wenn es ihr schlecht geht, kann sie auf ihren Ex zählen. Als die Interpretin vor Kurzem die US-Nationalhymne bei einem NBA-Spiel ziemlich schief sang, bekam sie Kritik von allen Seiten. Josh stand ihr nicht nur im TV zur Seite und verteidigte sie: Jetzt verriet er, wie er der Mutter seines Sohnes Axl (4) zusätzlich eine Freunde machte!

Gegenüber Radiomoderator Dan Patrick verriet der Hollywood-Star in der Dan Patrick Show nämlich, dass er Fergie Blumen nach dem öffentlichen Faux-Pas vorbeibrachte: "Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun können. Ich dachte so: 'Ich möchte dich wissen lassen, dass ich dir den Rücken stärke! Ich bin an deiner Seite!'', begründete er die liebevolle Geste. Wie seine Verflossene auf den blumigen Gruß reagierte, das behielt der neu-verliebte Darsteller jedoch für sich.

Während die "Glamorous"-Interpretin nämlich unter ihrer eigenwilligen Gesangsperformance litt und sich sogar dafür entschuldigte, bandelte ihr Ex mit der "Baby Driver"-Mimin Eiza González (28) an, die er nach einem Jennifer Lopez (48)-Konzert kennengelernt haben soll. Bis jetzt sei Fergie hingegen weiterhin solo. Was sagt ihr dazu, dass Josh ihr nach dem verpatzten Auftritt Blümchen mitgebracht hat? Stimmt ab!

