Für Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) steht eine große Reise an: Das frischvermählte Ehepaar kommt den royalen Pflichten nach und fliegt im Oktober für ihren ersten offiziellen Auslandstrip nach Australien. Ob die beiden danach noch weitere Ziele des britischen Commonwealth-Bündnisses abklappern werden, steht noch nicht fest. Ein dort kursierender, gefährlicher Krankheitserreger könnte nämlich eine bevorstehende Schwangerschaft der neuen royalen Beauty maßgeblich beeinflussen. Muss Meghan wegen ihrer Tour also länger auf ein Baby warten als gedacht?

Eigentlich wollen sie auch auf den Fidschis und den paradiesischen Trauminseln von Tonga Halt machen – doch genau da liegt das Problem: Aktuell wüten der Zika-Virus und ein starker Fieberbazillus in dieser Region des Pazifiks, die besonderes für schwangere Frauen eine große Gefahr darstellen. Laut Spekulationen von Daily Mail könnte Meghan aus diesem Grund entweder den Nachwuchs nach hinten verschieben oder auf den Besuch dort verzichten.

Gerüchten zufolge sei die 36-Jährige schon längst in besonderen Umständen: Eine Quelle soll Radar Online verraten haben, dass die Eltern in spe schon in einer Praxis gewesen sind, in der sich alles rund ums Thema Fruchtbarkeit drehe. "Harry und Meghan wollen so schnell wie möglich schwanger werden", plauderte der Insider aus.

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Brian Lawless - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

