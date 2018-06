Ihr wachsender Babybauch amüsiert Bibi Heinicke (25) ganz schön! Die YouTuberin erwartet mit ihrem Freund Julian Claßen (25) gerade den ersten Nachwuchs und lässt ihre Online-Follower an der emotionalen Reise teilhaben – und da kann die Frohnatur nicht immer ernst bleiben. In einer Instagram-Story zeigte sie nun lachend, wie groß die Kugel schon geworden ist und kommentierte ihre Aufnahme: "Er wächst! Bald kann ich 'n Glas drauf abstellen." Zuvor ließ der Baby-Bump eine Weile auf sich warten, was laut Bibi an ihren gut trainierten Bauchmuskeln lag.



