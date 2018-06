Auf wen fällt seine letzte Entscheidung? Seit der ersten Folge Bachelor in Paradise ist Ex-Bachelorette-Kandidat Philipp Stehler (30) auf der thailändischen Trauminsel Koh Samui auf Frauenfang. Während er zu Beginn nur Augen für die brünette Pamela Gil Marta hatte, scheint er in den vergangenen Wochen auch Interesse an der blonden Carina Spack gefunden zu haben. Beim großen Finale muss sich der Sonnyboy am Mittwoch jedoch zwischen den beiden Damen entscheiden – nur mit einer besteht die Chance, als Sieger aus der Staffel hervorzugehen. Doch welche wird das sein?

Seit der ersten Folge sind Pam und der ehemalige Polizist heftig auf Flirtkurs – sichern sich sogar das allererste Date der Staffel. Bei den Promiflash-Lesern hätten sie laut einer Umfrage sogar die Chance, das absolute Dream-Team des Formats zu werden. Außer, Carina macht ihrer Kontrahentin einen Strich durch die Rechnung. Bereits in den vergangenen Wochen hat die kurvige Tattoo-Liebhaberin gezeigt, dass sie gelegentlicher Nähe zu Philipp nicht abgeneigt ist und hier und da über Pam hergezogen. Zusätzlich geben die Vorschaubilder des Finales jetzt einen Ausblick auf scheinbar sehr emotionale Momente – zwischen Philipp und Pam, genau so wie zwischen Philipp und Carina.

Egal, wen er am Ende wählt – im Land des Lächelns scheint es für ihn nicht mit der großen Liebe geklappt zu haben. Derzeit wird ihm eine Beziehung mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis nachgesagt. Urlaubsbilder der beiden sollen sie als Pärchen entlarvt haben.

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Philipp Stehler und Carina Spack im Finale von "Bachelor in Paradise"

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

