Wem gehören denn diese heißen Kurven? Nachdem sie 2008 an einem Modelcasting teilgenommen hatte, wurde sie noch am selben Tag bei einer der größten Agenturen unter Vertrag genommen. Nach ersten erfolgreichen Jobs schaffte sie es daraufhin 2011 sogar auf das beliebte Cover der Sports Illustrated. Heute ist die Blondine nicht nur als Model erfolgreich, sondern spielt auch in diversen Hollywood-Streifen mit: Die Rede ist von Kate Upton (26). Mit diesem heißen Schnappschuss bedankt sie sich jetzt bei ihren Fans für die Glückwünsche zu ihrem 26. Geburtstag!

Am 10. Juni feierte die Beauty kürzlich ihren Ehrentag und bekam von ihren Fans diverse Glückwunschbekundungen. Mit einem sexy Boomerang auf Instagram bedankt sich die kurvige Schönheit jetzt bei ihren Followern. Dazu schreibt sie: "Ich habe meinen Geburtstagsanzug für euch angezogen. Danke für die Geburtstagswünsche." Zusätzlich verleiht sie ihren Worten mit dem Hashtag #IchWeißDassIhrMichNacktSehenWollt Ausdruck. Mit ihrem Post zeigt Kate einmal mehr, wie viel Sex-Appeal sie ausstrahlt. Kein Wunder also, dass sie erst kürzlich vom Männermagazin Maxim zur heißesten Frau der Welt gekürt worden ist.

An der Spitze der 100 schönsten Frauen löst Kate damit Vorjahressiegerin Hailey Baldwin (21) ab. Außerdem setzt sich Kate sogar gegen echte Supermodels wie Gigi (23) und Bella Hadid (21) durch. Zu dem Titel sagt sie im Gespräch mit Maxi: "Wisst ihr, ich habe hart an mir gearbeitet, daran, mich gut zu fühlen, Sport zu treiben, stark zu sein, Nummer eins der Hot 100 zu sein, ist eine kleine Belohnung für die harte Arbeit."

Jamie McCarthy/Getty Images Kate Upton bei der Met Gala 2018

Sports Illustrated Swimsuit Issue Kate Upton auf dem Cover von Sports Illustrated 2012

Instagram / maximmag Kate Upton auf dem Cover der Maxim-Ausgabe Juli/August 2018

