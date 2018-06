Endlich kann ihr Alltag als kleine Familie starten. Am vergangenen Montag sind Anna Maria Damm (22) und Julian Gutjahr (21) zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre gemeinsame Tochter Eliana erblickte abends das Licht der Welt. Nach der Geburt stand schon das nächste Abenteuer für die drei an: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund durften ihr kleines Mädchen mit nach Hause nehmen. Und von dort aus veröffentliche die Influencerin jetzt die ersten süßen Bewegtaufnahmen ihrer Tochter.

Das niedliche Baby-Update gab die 22-Jährige über ihren Instagram-Account. In einem kurzen Video ist ein Teil von Elianas Gesichtchen und ihrer Hand zu sehen. Auf dem ersten Familienfoto der drei, das kurz nach der Entlassung aus dem Krankenhaus entstand, können Follower sogar einen ersten Blick auf das Mini-Antlitz der Kleinen erhaschen.

Bald könnte es auch das erste richtige Foto des Damm-Nachwuchses zu sehen geben. Im Promiflash-Interview bei der Jubiläumsfeier von Schwarzkopf erklärte die Schönheit mit philippinischen Wurzeln zum Thema Babyfotos auf Social-Media-Plattformen: "Dadurch, dass ich ziemlich stark in der Öffentlichkeit stehe und auch sehr viel von meinem Privatleben preisgebe, ist es natürlich schwierig. Ich will es nicht komplett von der Öffentlichkeit fernhalten, ich möchte meinen Zuschauern schon mein Baby zeigen. Aber es darf auch nicht zu viel sein."

