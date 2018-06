Anna Maria Damm (22) ist Mutter – ihr Töchterchen ist da! Nachdem sie mit einer Instagram-Story zuvor bereits die bevorstehende Geburt angedeutet hatte, postete die Influencerin am Freitag dieses süße Update aus dem Krankenhaus: Am 7. Juni um 18:15 Uhr kam ihr kleiner Sonnenschein zur Welt. Nun krönt ein Mädchen das Liebes-Glück der YouTube-Beauty und ihres Freundes Julian Gutjahr (21) – damit geht für Anna Maria ein Wunsch in Erfüllung. "Natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn es ein Junge gewesen wäre. Aber ich habe mir ein Mädchen gewünscht, deswegen freut’s mich natürlich umso mehr", erzählte die Ex-GNTM-Kandidatin im Februar im Promiflash-Interview.



