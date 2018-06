Hilary Duff (30) schwebt im siebten Mama-Himmel! Erst letzte Woche verkündete die schöne Schauspielerin via Social Media: Sie und ihr On-Off-Freund Matthew Koma erwarten ein Baby-Girl. Die baldigen Eltern sind außer Rand und Band vor Freude. Söhnchen Luca Cruz Comrie (6) aus ihrer Ehe mit dem Hockey-Sportler Mike Comrie (37) hingegen reagierte anders: Er konnte sich zunächst nicht sonderlich für den künftigen Familienzuwachs begeistern.

Am Montag war die 30-Jährige zu Gast in der The Late Late Show with James Corden. Talkmaster James Corden (39) gratulierte dem einstigen Disney-Star zu seiner zweiten Schwangerschaft und fragte, wie Luca die Neuigkeit aufgefasst hatte. "Nun ja, sagen wir es so: Er war sehr überrascht! Er freundet sich langsam mit der Idee an, dass er ein Geschwisterchen bekommt", plauderte die blonde Beauty aus. Später in der Schule habe er dann seinen Freunden erzählt, dass seine Schwester ein halber Affe werden würde. So hart scheint es das kleine Kerlchen also nicht getroffen zu haben.

Auch über einen möglichen Namen für den kleinen Spross habe sich der Racker bereits Gedanken gemacht. "Luca findet den Namen 'Cofant Croissant' extrem cool", lachte sie. Ob der es tatsächlich auf die Favoritenliste von Hilary und Matthew schaffen wird, ist allerdings fraglich.

WENN.com Luca Cruz Comrie, Hilary Duffs Sohn

Frazer Harrison/Getty Images for Entertainment Weekly Hilary Duff und Matthew Koma in Los Angeles

Jamie McCarthy/Getty Images Hilary Duff bei der Premiere von "Younger"

