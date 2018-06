Ihr wachsender Baby-Boy macht sich bei Denise Kappès langsam so richtig bemerkbar! Die einstige Bachelor-Kandidatin ist derzeit in der 22. Schwangerschaftswoche. Nach der tränenreichen Trennung von ihrem Ehemann Pascal zeigt sich die werdende Mama inzwischen immer glücklicher mit ihrer runder werdenden Kugel im Netz. Dass ihr Mini-Schatz schon jetzt einen starken Willen hat, bekam die Brünette nun wortwörtlich zu spüren – ihr Söhnchen drückt Denise seinen Po in den Bauch!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Berlinerin jetzt einen niedlichen Schnappschuss ihrer üppigen Kugel. Liebevoll schreibt sie dazu: "Hallo, du kleiner süßer Hintern… Es brennt schon an der Stelle… Drückst du dich bitte wieder rein!" Mit der nächtlichen Zeitangabe verdeutlichte die derzeitige Single-Lady zudem: Die Aktivität ihres Nachwuchses raubt ihr den Schlaf!

Obwohl die Tattoo-Beauty und ihr Ex-Schatz Pascal aktuell nicht zusammen sind, wollen sich die angehenden Eltern gemeinsam um ihren Spross kümmern. So kaufte Denise erst kürzlich niedliche Söckchen mit der Aufschrift "I Love Mum" und "I Love Dad".

Instagram / denise_temlitz_official Instagram-Beitrag von Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Ehemann Pascal Kappés

