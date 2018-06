Kussoffensive bei Yeliz Koc (24) und Johannes Haller! Die beiden TV-Bekanntheiten suchten zeitgleich im RTL-Kuppelformat Bachelor in Paradise nach der wahren Liebe – und haben sie jetzt nach den Dreharbeiten anscheinend gefunden! Obwohl sich der Blondschopf und das Bachelor-Babe auf der Flirtinsel nicht sehr nahe kamen, legen sie dafür jetzt mit innigem Körperkontakt nach: Promiflash liegen aktuelle Fotos vor, auf denen die beiden die Lippen nicht voneinander lassen können!

Auf den heißen Aufnahmen turteln Yeliz und Johannes am Strand, was das Zeug hält – und knutschen ungeniert in inniger Umarmung! Laut der Schnappschüsse scheint zwischen ihnen echt der Funke übergesprungen zu sein: Auf den Pics tauschen sie verliebte und tiefe Blicke miteinander aus und grinsen sich gegenseitig unentwegt an. Laut eines Promiflash-Insiders befanden sich die Turteltauben während der Aufnahmen in einem Resort in Saint Tropez.

Schon seit einigen Tagen zeigen sich die Ohrfeigen-Queen und der Strahlemann auch auf Social Media zusammen. Bei einem Date im Freizeitpark gewann Johannes beim Schießstand einen großen Teddy für seine Angebetete und machte stolz in seiner Instagram-Story klar: "Die Aufgabe eines Mannes ist es, jeden Morgen aufzustehen und ein Mädchen glücklich zu machen."

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller in Saint Tropez

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Monaco

Anzeige

Ein kurzer Flirt oder doch die wahre Liebe – wie stehen die Paar-Chancen von Yeliz und Johannes? Sie sind füreinander bestimmt! Bei Yeliz und Johannes wird es bei einem Sommer-Flirt bleiben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de