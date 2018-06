In diesem Brocken steckt eben ein echt großes Herz! Dwayne "The Rock" Johnson (46) beweist am laufenden Band, dass er die Frauen in seinem Leben vergöttert. Seine Töchter Simone, Jasmine und Tiana Gia erfüllen ihn mit Stolz. Auch seine Liebste Lauren Hashian (33), die die Mutter der jüngsten beiden Mädels ist, kommt nicht zu kurz: So hinreißend kümmert sich der Familienvater um die Neu-Mama!

Mit diesem Schnappschuss auf Instagram nimmt der Sexiest Man Alive 2016 sämtlichen Geschlechterrollen den Wind aus den Segeln. Das Pic hält Dwayne in Aktion fest – während sich seine Liebste um die jüngste Tochter sorgt, achtet das Muskelpaket wiederum auf das Wohlbefinden der frischgebackenen Mutter. "Diese Aufgabe übernehme ich. Lauren hat alle Hände damit voll, Baby Tia zu stillen, also fütterte ich sie mit dem Abendessen. Es ist mir eine Ehre", so der überzeugte Vollblutpapa und Ehemann.

"Ich empfinde ihr und allen Müttern da draußen gegenüber so viel Respekt dafür, was sie alles bewältigen", rührt der Action-Held seine Follower. Na, wenn das dem Strahlemann nicht noch mehr Sympathiepunkte einbringen wird.

Jason Koerner/Getty Images Dwayne Johnson und seine Tochter Simone Johnson bei der Premiere von "Baywatch"

Anzeige

Instagram / therock Lauren Hashian und ihre Töchter Jasmine und Tiana

Anzeige

Instagram / therock Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Tochter Jasmine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de