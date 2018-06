Ein Jahr Ehefrau! Am 12. Juni 2017 heiratete Vanessa Mai (26) ihren Schatz und Manager Andreas Ferber – die kirchliche Trauung fand ganz romantisch auf der spanischen Ferieninsel Mallorca statt. Nun feiern die Turteltauben ihr erstes Hochzeitsjubiläum. Was an diesem besonderen Tag nicht fehlen darf, verriet Vanessa im Promiflash-Interview Anfang Mai: "Auf jeden Fall wird die Kerze angemacht, die ich von Christa bekommen habe, meiner Schwiegermama. Sie hat sie uns symbolisch geschenkt. Die macht man jedes Jahr an und die brennt hoffentlich bis ans Lebensende ab."



