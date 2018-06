Grey's Anatomy, Private Practice, How to Get Away with Murder – egal, was Shonda Rhimes (48) anpackt, es wird ein Riesenerfolg. 15 Jahre lang arbeitete die TV-Produzentin mit dem US-Amerikanischen Sender ABC zusammen und landete einen Hit nach dem anderen. Im vergangenen Jahr unterschrieb sie nun einen Vertrag mit dem Streaming-Dienst Netflix. Ihre erste Original-Serie dort steht in den Startlöchern und beruht auf einer wahren Begebenheit.

Wie The Wrap berichtet, sicherte sich Shonda die Rechte an der Geschichte des aufstrebenden It-Girls Anna Delvey. Die junge Frau hat sich mit Lug und Trug und Köpfchen in die New Yorker High Society eingeschlichen und beinah einen Multi-Millionen-Dollar-Deal ergaunert. Der Staatsanwalt von Manhattan sagt, sie sei eine Möchtegern-Prominente, die sich als deutsche Erbin ausgab in der Absicht, Banken, Geschäfte und sogar einen Kumpel zu betrügen, um ihren verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Shonda wird die Geschichte von Anna und ihrer Freundin und Komplizin Neff Davis in der Serie "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" erzählen und höchstpersönlich produzieren.

Für die Hauptrolle war zunächst Lindsay Lohan (31) im Gespräch, doch Anna selbst soll sich eher Jennifer Lawrence (27) oder Margot Robbie (27) als Besetzung wünschen. Anna sitzt derzeit im Rikers Island-Gefängnis in New York und wartet auf ihre Anklage wegen verschiedener Delikte – unter anderem schwerer Diebstahl. Bisher plädiert die 26-Jährige allerdings auf nicht schuldig.

Leon Bennett / Getty Images Shonda Rhimes, "Grey's Anatomy"-Schöpferin

Anzeige

Instagram / theannadelvey Neff Davis und Anna Delvey

Anzeige

Dave Kotinsky/Getty Images Giudo Cacciatori, Gro Curtis, Giorgia Tordini und Anna Delvey bei einer Party in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de