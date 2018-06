Da hat wohl jemand gewaltig Schmetterlinge im Bauch – die Rede ist von Jessica Paszka (28), die eigentlich offiziell noch Single ist. Nachdem die Rosenkavalierin bei Die Bachelorette ihren Mr. Right doch nicht gefunden hat, geht die Strahlefrau eigentlich solo durchs Leben. Die Betonung liegt auf "eigentlich", denn offenbar ist sie schon längst wieder vom Markt. Im Mexiko-Urlaub hält Jessi mit einem Mann Händchen – doch wer ist bloß der Unbekannte an ihrer Seite?

Nach dem großen Let's Dance-Finale ging es für die 28-Jährige gleich in den Urlaub – und das offenbar mit männlicher Begleitung. Dass sich Jessi eine Auszeit im Paradies gönnt, war kein Geheimnis! Schon seit geraumer Zeit kündigte sie ihren Trip im Netz an. Mit wem die Brünette verreist, wollte sie bisher allerdings nicht verraten. Doch auch diese Katze ist nun aus dem Sack, denn in ihrer Instagram-Story bringt sie Licht ins Dunkle. Gemütlich schlendert sie in einem Clip zum Strand. Und ganz plötzlich schleicht sich ein entscheidendes Detail ins Video: Sie hält dabei die Hand eines Mannes! Das Gesicht ihres Begleiters zeigt sie jedoch nicht und behält damit die Identität ihres Mystery-Mans erst einmal für sich.

Die Essenerin ist unheimlich happy, wie sie in dem kurzen Video – eigentlich aufs Wetter bezogen – verrät: "Die Sonne ist heute weg, aber das ist nicht schlimm, trotzdem wunderschön hier." Es kann kein Zufall sein, dass man genau bei diesen Worten die zärtliche Berührung der beiden sehen kann.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka hält Händchen

WENN.com Jessica Paszka beim LEA Award

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Bachelorette 2017

