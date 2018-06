Ist sie frisch verliebt? In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel sollte es für Kandidatin Trixi Giese (18) nicht so recht klappen. Zwar galt das Küken als Sonnenschein des Contests – am Ende hat sie es aber nur in die Top 10 geschafft und verfehlte knapp den Sieg. Während es in der Show nicht für den Titel des schönsten Mädchens Deutschlands gereicht hat, hat Trixi jetzt womöglich in der Liebe den Jackpot gewonnen: Auf Social Media scheint sich die Beauty das erste Mal mit ihrem Freund zu zeigen!

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht sieht man Trixi in ihrer Instagram-Story im Arm eines dunkelhaarigen Mannes. Ein Blick auf sein Profil verrät: Der Kerl, der Trixi so glücklich zu machen scheint, heißt Max. Nicht nur, dass das Model sein Glück mit einem süßen Schnappschuss mit allen teilt, sie überrascht auch direkt mit einem Liebesgeständnis an den jungen Mann. Zu dem Foto schreibt sie: "Liebe dich, Baby."

Max selbst gibt in seinem Post desselben Bildes zwar keine solche Erklärung ab, dafür erfahren die Fans dort ein wenig darüber, unter welchen Umständen sich die zwei das erste Mal gesehen haben: "Wie Trixi und ich uns kennengelernt haben, ist eine sehr lustige Geschichte. Und zwar bei dem Grand Opening eines Restaurants. Jedem ist bekannt, dass Essen verbindet."

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese in Berlin

Instagram/trixigiese Screenshot Trixi Giese Instagram-Story

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese, Ex-GNTM-Kandidatin

