Der Olympia-Sieger Bode Miller und seine Frau Morgan Beck (31) trauern um ihre Tochter Emeline. Am vergangenen Sonntag fiel die Kleine bei einer Gartenparty in einen Pool und verstarb trotz der Reanimierungsversuche der Rettungskräfte. Auf Instagram nimmt ihr Papa nun rührend Abschied: "Wir sind mehr als nur am Boden zerstört. Unser Baby-Girl Emmy ist gestern gestorben. Ihre Liebe, ihr Licht, ihr Geist werden niemals in Vergessenheit geraten." Besonders schwer für ihre Mama: Sie erwartet in vier Monaten erneut Nachwuchs. Doch vielleicht können dem Paar das ungeborene Kind, ihr gemeinsamer Sohn und die unzähligen Beileidsbekundungen im Netz zumindest ein wenig bei der Trauerarbeit helfen.



