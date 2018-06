Die Kugel steht ihr gut! Bei dem "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin legt Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès ihren ersten Red Carpet-Auftritt mit Babybauch hin. Sie trägt ein hautenges Spitzenkleid, das ihren wachsenden Babybauch zu einem echten Blickfang macht. "Man findet dann doch immer wieder was Schönes, wo der Babybauch auch gut zur Geltung kommt, wo man nicht dick aussieht, dass man auch wirklich sieht: Okay, schwanger und nicht dick”, freut sie sich im Interview mit Promiflash über ihre Kleiderwahl.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de