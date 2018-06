Diese Geste von Robbie Williams (44) hatte es in sich! Am späten Donnerstagnachmittag blickte die ganze Welt nach Moskau: In der russischen Hauptstadt wurde die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 eröffnet. Bei der großen Openingshow vor dem ersten Spiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien trat unter anderem der britische Popstar auf und performte Hits à la "Angels" oder "Let me entertain you". Doch nicht seine Gesangskünste sorgten für eine Sensation: Der Erfolgsmusiker zeigte ganz plötzlich seinen Stinkefinger in die Kamera!

Eigentlich stellte Robbie bei seinem Auftritt mal wieder unter Beweis, dass er mit seinen Charthits die Massen begeistern kann. Als er mit der russischen Operndiva Aida Garifullina seinen Song "Angels" performte, sang das ganze Luschniki-Stadion den berühmten Refrain mit. Doch über diesen gelungenen Auftritt redet im Nachhinein nun keiner mehr: Während seiner Darbietung von "Rock DJ" reckte der 44-Jährige nämlich demonstrativ seinen Mittelfinger in die Kamera und sang dabei die Zeile "Ich habe das hier kostenlos gemacht"!

Bisher hat sich Robbie zu dem Vorfall noch nicht geäußert. In den sozialen Netzwerken gibt es aber bereits die ersten Theorien darüber, warum sich der Chartstürmer zu dieser provokanten Geste hinreißen ließ. Demnach wurde er in seinem Heimatland Großbritannien scharf dafür kritisiert, dass er bei der WM-Eröffnung in Moskau auftritt. Der Vorwurf: Der Sänger würde damit Werbung für den umstrittenen Präsidenten Wladimir Putin (65) machen. Die politische Stimmung zwischen Russland und Großbritannien ist aktuell enorm angespannt: Die britische Regierung wirft den Russen vor, für den Giftgasanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich zu sein.

Kevin C. Cox/Getty Images Robbie Williams und Aida Garifullina

Anzeige

Ryan Pierse/Getty Images Robbie Williams bei der WM-Eröffnungsshow

Anzeige

Ryan Pierse/Getty Images Wladimir Putin bei der Eröffnungsfeier der WM 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de