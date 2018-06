Haben Philipp Stehler (30) und seine Pamela hier etwa jemanden kopiert? Nach dem großen Showdown haben die zwei Turteltauben die Bachelor in Paradise-Trauminsel als Paar verlassen! Jetzt posteten sie ihr erstes Love-Pic seit dem Finale – und das Bild erinnert den einen oder anderen Fan sicherlich an etwas: Der Schnappschuss sieht fast genau so aus wie das erste gemeinsame Foto von Ex-Bachelor Sebastian Pannek (31) und seiner Clea (27)!

Auf dem Bild, das die Beauty auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, posen Pam und Phillip bei der Morgenroutine: Das Pärchen putzt zusammen Zähne! Der Hottie zeigt sich mit nacktem Oberkörper und seine Freundin ist nur mit einem weißen Handtuch bekleidet. Dieser Schnappschuss kommt vielen Reality-TV-Fans sicherlich bekannt vor: Auch Sebastian und Clea hatten dieses Motiv für ihr erstes Couple-Pic nach dem Finale ihrer Bachelor-Staffel gewählt! Auf ihrem Foto sind die zwei aber komplett angezogen und nur der Ex-Rosenkavalier säubert seine Beißerchen – seine Partnerin schminkt sich ihr Augen-Make-up ab.

Das Bachelor-Couple vom vergangenen Jahr ist übrigens noch zusammen! Seit die beiden sich 2017 in der TV-Show verliebt haben, sind sie ein Paar. Glaubt ihr, Philipp und Pam haben das Pärchen-Pic absichtlich nachgestellt? Stimmt ab!

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Pam und Philipp bei "Bachelor in Paradise"

Instagram/sebastian.pannek Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn beim Coachella 2018

