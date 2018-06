Gibt es noch eine Liebeschance für Carina Spack und Sebastian Fobe (32)? In der gestrigen Nacht der Rosen bei Bachelor in Paradise schenkte Sebi der Industriekauffrau zwar seine letzte rote Schnittblume – trotzdem gehen die beiden erst einmal getrennte Wege. Die Blondine deutete im Finale zwar an, dass die beiden sich weiter kennenlernen wollen – aber das klingt nun schon wieder anders: Carina klärte jetzt über ihr aktuelles Verhältnis zu Sebastian auf!

Wie die blonde Beauty bei Guten Morgen Deutschland in einem Gespräch verriet, hatten die zwei seit ihrer Rückkehr von der Liebesinsel nur wenig Kontakt miteinander: "Ich habe mit Sebastian öfters telefoniert, aber von ihm kam nicht viel zurück", erzählte sie. Das hört sich nicht so an, als ob sich die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten seit dem Finale überhaupt noch einmal gesehen hätten. Viel geändert hat sich bei den beiden jedenfalls nicht: "Zwischen uns läuft nichts", gestand Carina weiter.

Anscheinend werden sie auch in Zukunft wohl eher kein Pärchen mehr werden – aber sieht Sebi das genau so? Er versichert im Interview mit Guten Morgen Deutschland: "Wir sind beide Singles." Hättet ihr gedacht, dass Carina und Sebastian sich seit dem Finale nicht mehr getroffen haben? Stimmt ab!

