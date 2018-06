Es war einer der Schockmomente der elften Let's Dance-Staffel: Schauspieler Bela Klentze (29) knickte beim Quickstepp in Folge acht plötzlich um und verletzte sich schwer am Knie. Nach einer kurzen Behandlung kehrten der Alles was zählt-Star und Tanzpartnerin Oana Nechiti (30) noch während der Liveshow zurück, schieden nur wenige Tage später aber aus. Im Promiflash-Interview bei der Geburtstagsgala des Musicals "Starlight Express" gab es ein Gesundheits-Update von Bela: "Mein vorderes Kreuzband ist in der Liveshow durchgerissen. Mein Meniskus wurde leicht beschädigt und ist angerissen und ich habe jetzt nächste Woche meine OP." Der 29-Jährige hoffe, nach sechs Wochen ohne Krücken laufen zu können.



