Daniela Katzenbergers (31) Tochter Sophia Cordalis (2) soll keine gleichaltrigen Spielkameraden haben. Das vermuteten kürzlich zumindest Social-Media-Follower der Kultblondine. Das vermeintliche Indiz: Danis Kleine ist auf den Schnappschüssen ihrer Mama nie mit anderen Kindern zu sehen. Die Katze erklärte sich bereits: Es verstehe sich von selbst, dass sie fremde Kinder nicht einfach auf ihrem Profil postet. Jetzt geht das TV-Gesicht allerdings doch einen Schritt weiter: Sie zeigte Sophia mit einer Freundin.

Das Instagram-Foto zeigt Sophia und ihre kleine BFF am Couchtisch stehen – beide vertieft in ein Kunstwerk, dass sie gerade mit Buntstiften aufs Papier bringen. Daniela schützt die Identität des Mädchens trotzdem. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen! Sophias Mal-Kollegin vergräbt den Kopf so tief in das Blatt vor sich, dass sie weiter anonym bleibt. Dani kommentiert das süße Freundinnen-Pic nur mit dem Hashtag "Keine Worte nötig". Und das sind sie auch nicht. Das Bild beweist: Im Hause Cordalis geht Spielkameradenbesuch für Klein-Sophia ein und aus.

In ihrem Statement zu den Gerüchten gab Daniela einen noch detaillierteren Einblick in Sophias Alltag: Ihre Tochter habe Freunde, gehe wie ein normales Kind in den Kindergarten, besuche Spielplätze und Kindergeburtstage. Was haltet ihr von dem Freundinnenfoto? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

