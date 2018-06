Auch nach dem Bachelor in Paradise-Finale bleibt es spannend! Für Carolin Ehrensberger und Yeliz Koc (24) ist das Liebesabenteuer in Thailand bereits einige Wochen vorbei. Die beiden fanden während der Show einfach nicht den passenden Partner. Nach ihrem Exit verliebte sich Yeliz nicht nur in den Ex-Bachelorette-Teilnehmer Johannes Haller, sie ist seitdem auch gut mit ihrer einstigen Flirtkonkurrentin Caro befreundet. Trotzdem schauen die Girls nicht nur positiv auf ihre gemeinsame TV-Erfahrung zurück: Im Netz ziehen die beiden heftig über das Kuppelformat her!

Die beiden Mädels berichten in einem YouTube-Video, dass die Dreharbeiten für "Bachelor in Paradise" ganz schön fordernd waren. Vor allem Caro hatte an der Extremsituation ordentlich zu knabbern: "Psychisch war ich teilweise richtig am Ende. Erstens hat man keine richtigen Freunde, man lernt nur erst einmal ein paar Leute oberflächlich kennen. Zweitens ist man ganz alleine, man hat keine Familie. Drittens hatten wir alle kein Handy und somit keinen Kontakt zur Außenwelt. Und viertens bist du komplett auf dich alleine gestellt", schildert sie ihre ganz persönlichen Eindrücke. Allerdings kann die Blondine ihrer Teilnahme auch etwas Gutes abgewinnen: Einige ihrer Mitstreiter sind nämlich zu waschechten Freunden geworden.

Yeliz ärgerte sich im Nachhinein vor allem darüber, dass einige Kandidaten offenbar aus den falschen Gründen an der Show teilnahmen. "Einige waren nur dabei, damit sie ihren Bekanntheitsgrad ein bisschen stärken können. Und es enttäuscht mich, dass Leute weiterkommen, die es nicht ernst meinen", erklärt sie im Netz ihren Standpunkt. Für die 24-Jährige nahm das TV-Abenteuer am Ende aber trotzdem ein Happy End: Zwischen ihr und Johannes funkte es erst nach dem Exit so richtig!

