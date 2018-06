Trixi Giese (18) schafft es bei Germany's next Topmodel 2018 unter die Top Ten. Zum Zeitpunkt der Show ist die Wahl-Berlinerin Single – aber wie sieht es eigentlich nach der Sendung aus? Mit ihrem "Liebe dich, Baby" zu einem Foto mit einem jungen Mann, heizte die Blondine die Liebes-Gerüchteküche zuletzt mächtig an. Und genau das ging Trixi gewaltig auf die Nerven. Sie klärte jetzt ein für alle Mal auf Instagram auf: "So Leute, ich bin immer noch Single. Ich bin nicht mit dem Brillenträger zusammen, ich bin auch nicht mit dem dunkelhaarigen Mann zusammen, nein."



