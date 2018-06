Dreamdates, Küsse und große Gefühle – das Finale von Bachelor in Paradise am Mittwochabend war nicht nur der romantische Höhepunkt der Kuppelshow. Die letzte Folge des Reality-Formats warf auch eine große Frage auf: Was lief eigentlich zwischen den Kandidaten Philipp Stehler (30) und Carina Spack? Schließlich wurden von den beiden pikante Szenen im TV gezeigt: Sie hatten sich zu sich einem Treffen abseits der Kameras verabredet. Und das, kurz bevor der der blauäugige Muskelmann und seine Liebste Pamela Gil Marta die alles entscheidende Beziehungs-Rose austauschten. Jetzt sprach der ehemalige Polizist Philipp Klartext.

Sie hatten die Hoffnung, dass niemand ihr heimliches Tête-à-Tête mitbekommt. Carina hielt ihr Mikro zu, als sie ihren Plan mit Philipp schmiedete: "Wenn wir weiter runtergehen und Evelyn die Mikro-Ketten geben, [...] da ist keine Kamera mehr." Der Fitnessfan quittierte Carinas Vorschlag mit einem unauffälligen Nicken und flüsterte: "Ich komme nach, geh schon." Die beiden verschwanden im Badezimmer. Mehr sahen die Zuschauer nicht. Im Interview mit RTL wollte jetzt auch Philipps Auserwählte Pam die Einzelheiten wissen. Sie rief ihren Schatz per Videocall an. Seine Erklärung: "Irgendwie hatten wir das Bedürfnis, zu quatschen und Tacheles zu reden, ohne dass etwas fehlinterpretiert wird." Im Endeffekt sei das aber noch schlimmer gewesen, so Philipp. Denn jetzt wirke das Ganze so, als hätten sie sonst etwas abseits der Kameras gesucht. Eine Antwort, die Pam zufriedenstellte: Sie glaubte ihrem Liebsten.

Auch Carina bestätigte: "Mit Philipp ist an sich nicht mehr gelaufen. Nicht mehr als das, was man da jetzt auch gesehen hat." Bei weiterer Nachfrage von RTL kommt die Blondine allerdings ins Stocken. Ist da doch etwas im Busch? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-Star

