Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Seit einigen Tagen geht das süße Gerücht rum, dass sich Sängerin Ariana Grande (24) und ihr Freund Pete Davidson (24) verlobt haben sollen – und das, obwohl sie erst seit wenigen Wochen eine Beziehung führen! Offiziell bestätigt hat das Paar die Spekulationen nicht – doch bei einem Trip ins Disneyland lassen die Turteltauben die Welt an ihrem Liebesglück teilhaben. Jetzt sind Paparazzi-Bilder aufgetaucht, die Ariana und Pete beim verliebten Busseln vor einer Achterbahn zeigen!

Am Dienstag verbrachten die Liebenden einen verkuschelten Tag in dem Freizeitpark. Die 24-Jährige schmückte ihren Kopf bei dem Ausflug mit putzigen Minnie Mouse-Ohren – ihr Liebster trug einen schwarzen Hoodie und ein breites Cap, wie Mirror berichtete. Innige Liebes-Momente tauschten die beiden fast unauffällig aus: Sie küssten sich mehrmals liebevoll, als sie in einer großen Menschenmenge für eine Attraktion anstanden und blickten sich anschließend verliebt in die Augen.

Auf den aktuellen Schnappschüssen wurde Ariana auch wieder mit ihrem angeblichen Verlobungsring gesichtet. Der silberne Fingerschmuck mit dem großen glitzernden Stein bekräftigte die Verlobungsgerüchte, nachdem Freunde des Paares die angeblichen Bald-Hochzeit-News durchsickern ließen.

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Joan Grande und Ariana Grande

