Es war der Schock für viele Germany's next Topmodel-Fans: Thomas Hayo gab am Freitag seinen Rücktritt aus der beliebten Modeljury um Heidi Klum (45) und aktuell Michael Michalsky (51) bekannt! Nach acht Jahren in der Expertenrunde verabschiedet sich der Creative Director mit einem tränenden Auge freiwillig vom Format – er möchte sich mehr auf seine Projekte in New York fokussieren, doch er werde nie die wundervolle Zeit vergessen! Aber wer soll Thomas jetzt in der GNTM-Jury ersetzten?

Die Trauer bei den Fans über Thomas' Exit ist groß – doch die Show muss weitergehen! Aber wer würde sich als würdiger Nachfolger anbieten? Vielleicht holt sich Modelmama Heidi ja wieder einen alten Bekannten ins Boot – Wolfgang Joop (73)? Der Fashiondesigner war von 2014 bis 2015 der Vertraute seiner GNTM-Mädels – er überzeugte mit seinem Sinn für Mode und ergatterte vor allem beim Publikum Sympathiepunkte. Der 73-Jährige ist der Modelshow auch nach wie vor positiv zugewandt – er war als Gastjuror in der diesjährigen Staffel zu sehen. Oder Heidi greift auf einen ihrer anderen ehemaligen Jurykollegen zurück – mit Peyman Amin (47), Bruce Darnell (60), Rolf Schneider, Kristian Schuller, Thomas Rath (51) und Co. versteht sich die Blondine immer noch blendend.

Vielleicht holt sich Heidi aber auch ein ganz neues Gesicht in die Modelsendung. Stardesigner Guido Maria Kretschmer (53) ist gerade total gefragt. Der Sympathieträger hat auch Einiges an TV-Erfahrung: Er ist zum Beispiel beliebter Host bei Shopping Queen! Wer nun wirklich 2019 den Juryplatz neben Heidi einnimmt, wird sich spätestens kurz vor der neuen Staffel zeigen.

Florian Ebener/Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky beim GNTM-Finale 2018

Simon Hofmann/Getty Images Wolfgang Joop bei einem Fototermin für "Germany's Next Topmodel" in Heidelberg 2015

Andreas Rentz/Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

