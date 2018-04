Er kehrt zurück ans Germany's next Topmodel-Set! 2014 und 2015 saß Wolfgang Joop (73) gemeinsam mit Heidi Klum (44) und Thomas Hayo in der Jury des Castingformats. Nach nur zwei Staffeln verließ er die Show wieder – doch so ganz und gar verabschieden möchte sich der Modedesigner offensichtlich auch nicht: In der kommenden Episode wird der Designer sein Comeback geben, und zwar als Gastjuror!

Für den Entscheidungswalk am kommenden Donnerstag möchte Heidi wohl nicht auf die Expertise des Modeschöpfers verzichten, wie sie im Trailer verrät: "Ich freu mich riesig auf das Wiedersehen und bin natürlich gespannt, was er zu meinen Mädchen sagt." Die werden sich dann also vor gleich vier kritischen Experten beweisen müssen, wenn sie über den beregneten Catwalk laufen – denn in der nächsten Folge wird sich alles um das Element Wasser drehen.

Neben der Jurychefin scheinen auch die Nachwuchsmodels von der Rückkehr des 73-Jährigen begeistert zu sein. "Wolle war immer so lustig, so herzensgut, so ein richtig Süßer, Lieber", schwärmt Pia Riegel (22) im ProSieben-Interview. Schon im vergangenen Jahr war Wolfgang bei seinen ehemaligen Kollegen zu Besuch und stand Heidi während einer Entscheidung mit Rat und Tat zur Seite.

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Instagram / heidiklum Thomas Hayo, Heidi Klum, Wolfgang Joop und Michael Michalsky

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, GNTM-Kandidatin

