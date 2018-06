Heiße Aussichten! Cathy Lugner (28) zeigt sich ihren Followern am allerliebsten in einem Hauch von nichts. Auf ihren Social-Media-Kanälen setzt sich die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner (85) immer wieder gekonnt im Evakostüm in Szene. Erst kürzlich posierte das Playmate nur in High Heels und einem String auf einem Berliner Balkon. Dieser Schnappschuss kam bei den Fans offensichtlich so gut an, dass die Blondine gleich noch einmal nachlegte: Jetzt zog das Playmate erneut vor der deutschen Hauptstadt blank!

Die Aussicht ist eine andere, doch das Outfit bleibt dasselbe! Auf ihrem aktuellen Instagram-Foto steht "Spatzi" nun ein weiteres Mal oben ohne über den Dächern von Berlin. Im klitzekleinen Schwarzen genießt die Deutsch-Polin die Sonnenstrahlen auf ihrem Hotel-Balkon. Mit einem Arm über ihren nackten Brüsten und einem knappen Stringtanga bedeckt sie dabei gerade das Nötigste. Unter ihrer Aufnahme scherzt die Mutter einer neunjährigen Tochter: "So, Mutti hat wieder Futter für euch." Ihre Follower scheinen von diesem Anblick restlos begeistert zu sein. Vor allem ihre männlichen Anhänger überschütten die Blondine in den Kommentaren mit zahllosen Komplimenten.

Dass die Wahllondonerin nicht nur durch viel nackte Haut, sondern auch durch ihren Humor bestechen kann, bewies sie erst Anfang des Monats wieder. Auf einem Spielplatz schmiss sich das Model kurzerhand auf einem Holzpferd in Pose und rekelte sich lasziv vor der Linse. Eines steht jedoch fest: Eine gute Figur macht Cathy vor jeder Kulisse!

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner in Berlin

Niki Romczyk Cathy Lugner, Model und TV-Gesicht

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Playboy-Model



