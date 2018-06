Seit rund einer Woche trägt Comedian Ingolf Lück (60) den Titel "Dancing Star 2018". Im großen Finale der elften Staffel Let's Dance setzte sich der Berufswitzbold gleich gegen zwei Powerfrauen durch: Sowohl Barbara Meier (31) als auch TV-Unternehmerin Judith Williams (45) mussten sich dem Mann der Runde geschlagen geben. Als Ex-Kandidatin war auch Tina Ruland (51) Teil des großen Finales – wie sie die Stimmung der Kandidaten backstage empfunden hat, verriet die Schauspielerin Promiflash nun beim Event Travel the world mit TKMaxx in Berlin: "Also, ich glaub’, dass es da schon Konkurrenzdruck gab, gerade beim Finale."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de