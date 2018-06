Huch! Was spielt sich denn da auf der paradiesischen Trauminsel Bali zwischen Lisa G. (21) und ihrem Liebsten Durmus Kizilkaya ab? Dass die einstige Germany's next Topmodel-Schönheit und ihr neuer Freund bis über beide Ohren verliebt sind, ist auf einem ihrer Couple-Schnappschüsse eindeutig zu sehen. Doch nicht nur das: Aufmerksamen Betrachtern wird vermutlich auch eine Beule in Höhe des Gemächts auffallen – da freut sich aber jemand über den Anblick seiner Herzdame …

Es ist eigentlich ein wunderschönes Urlaubsfoto und soll einen vertrauten Moment der beiden Turteltauben festhalten: Doch die Romantik wird durch Durmus abstehende Hose leider ein klein wenig geschmälert. "Der Typ hat einen Steifen" und "Wer postet sowas bitte, wenn der Freund einen Ständer hat?", amüsieren sich zwei User unter dem Beitrag auf Instagram. "Kein Wunder, dass ihm dabei einer abgeht. Lisa ist einfach ultrahot", nimmt ein weiterer Follower Dumus überschwängliche Liebeserklärung in Schutz.

Erst am vergangenen Wochenende machten Lisa und Durmus ihre Liaison öffentlich: Über ein Jahr lang haben das Model und der angehende Sportmediziner jetzt ein Geheimnis aus ihrem Liebesleben gemacht – denn bereits seit Ende März 2017 sind die zwei ein Paar.

Instagram / durmus__k Durmus Kizilkaya und Lisa G.

Instagram / durmus__k Lisa G. und Durmus Kizilkaya auf Bali

Instagram / durmus__k Durmus Kizilkaya und Lisa G. im März 2017



