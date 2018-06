Ihr tragischer Tod erschütterte die gesamte Fashionwelt! Am 5. Juni wurde die Modeschöpferin Kate Spade (✝55) leblos in ihrem New Yorker Apartment aufgefunden – sie hatte sich das Leben genommen. Für ihre Familie, ihre Freunde und ihre Fans war das ein herber Schlag! Seiner Schwägerin zu Ehren setzte der Comedian David Spade (53) jetzt ein ganz besonderes Zeichen: Er spendete 100.000 Dollar an eine Hilfsorganisation für psychisch Erkrankte.

Was für eine rührende Geste! Der Tod der Ehefrau seines älteren Bruders Andy war für den Schauspieler nur sehr schwer zu verkraften, denn die beiden hatten immer ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis. Dass die Designerin ausgerechnet ihren tückischen Depressionen erlag, ermutigte den 53-Jährigen zu einer Wohltat: Der National Alliance on Mental Illness, einer Organisation, die Menschen mit mentalen Erkrankungen unterstützt, ließ er ein stattliches Sümmchen von 100.000 Dollar zukommen. "Mehr Menschen als wir uns vorstellen können leiden unter psychischen Problemen. Niemand sollte sich schämen, nach Unterstützung zu greifen", äußerte sich David gegenüber People.

Mit dem Geld erhoffe er sich, dass den Betroffenen ein besseres Leben ermöglicht werden kann. Anhand von gezielten Bildungsprogrammen und Therapiesitzungen soll anderen das erspart bleiben, was seiner Schwägerin Kate letztendlich das Leben kostete.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Monica Schipper/Getty Images for Netflix David Spade auf der Weltpremiere des Netflix-Films "The Week Of"

Brad Barket/Getty Images Kate Spade auf der 7th On Sale-Gala, 2007

Alberto E. Rodriguez/Getty Images David Spade in der "The Comedy Central Roast Of Rob Lowe"-Show



