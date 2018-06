Hat sie das Ende der Show verraten? Sophie Turner (22) spielt in der epischen Welterfolgsserie Game of Thrones eine der Hauptrollen: Als Sansa Stark ist sie eine der wenigen Überlebenden ihrer einst mächtigen Familie. Nun versucht sie, mithilfe ihrer Nordkrieger den Eisernen Thron zu ergattern. Doch wird sie das in der kommenden letzten Staffel auch schaffen? Jetzt hat Sophie eventuell das "Game of Thrones"-Finale mit ihrem Tattoo gespoilert!

Tattoo-Artist Lauren Winzer postete einen Schnappschuss ihres Kunstwerks auf Sophies Haut auf ihrem Instagram-Profil. Das Wappentier der Familie Stark ziert nun den Unterarm der Beauty: ein Wolf! Unter dem Kopf des Raubtieres steht in schlichten Lettern: "Das Rudel überlebt." Ob die Verlobte von Joe Jonas (28) damit ihre übrig gebliebene Familie in der Serie meint? Vielleicht soll diese Körperverzierung ja eine Anspielung darauf sein, dass ihr Charakter Sansa sich am Ende mit ihren Liebsten durchkämpft und den Eisernen Thron bekommt? Auf die Auflösung müssen die Fans der Serie aber noch etwas warten: Das Finale von Game of Thrones wird erst nächstes Jahr erscheinen.

Auch ein weiterer GoT-Star will sich ein Andenken an die Show stechen lassen: Emilia Clarke (31) wird sich einen fliegenden Drachen auf ihr linkes Handgelenk tätowieren lassen! Passend zu ihrer Rolle als Khaleesi: Die Wesen sind in der Serie ihre Begleiter und Kinder.

Frazer Harrison / Getty Images Sophie Turner bei den Academy Awards 2016

Frederick M. Brown / Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

John Phillips/John Phillips/Getty Images Emilia Clarke bei der Charles Finch & Chanel Pre-Bafta-Party

