Sie sind auch im wahren Leben wie Schwestern! Iris Mareike Steen (26) und Senta Sofia Delliponti (28) spielten zwischen 2010 und 2013 in der beliebten Vorabendserie GZSZ die Geschwister Lilly und Tanja Seefeld. Vor fünf Jahren stieg Senta Sofia jedoch aus dem Daily-Format aus, um ihre Musikkarriere zu starten. Ihre Kollegin Iris ist hingegen noch immer in dem Quotenhit zu sehen. Der Kontakt zwischen den TV-Schwestern ist trotzdem nie abgebrochen: Derzeit machen die zwei sogar gemeinsam Urlaub – und haben sogar noch ein drittes GZSZ-Familienmitglied im Schlepptau!

"Mit Iris in Barcelona. Eine so wunderschöne Stadt – ich bin sehr beeindruckt", schrieb Senta Sofia auf Instagram zu einem Schnappschuss, der sie und ihre Ex-Kollegin fröhlich grinsend auf einer Bootstour zeigt. Ihre tiefen Gefühle zu ihrer BFF brachte die Oonagh-Sängerin mit den Hashtags #Freundschaft und #Schwesterherz zum Ausdruck. Die Freundinnen waren allerdings nicht die einzigen GZSZ-Stars an Bord: Auch Eva Mona Rodekirchen (42), die in der Serie die Mutter der beiden spielt, war bei dem maritimen Ausflug mit von der Partie.

Die Maren Saalfeld-Darstellerin veröffentlichte ebenfalls Schnappschüsse von dem Trip auf ihrem Social-Media-Account: Auf einem Foto busselt sie sich herzlich mit Iris, auf einem anderen macht sie ein Selfie mit ihren Fernsehtöchtern. Hättet ihr gedacht, dass die drei Frauen auch im wahren Leben befreundet sind? Teilt uns eure Meinung in unserer Umfrage mit!

