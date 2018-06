Die deutsche Nationalmannschaft hat im heutigen WM-Auftaktspiel trotz etlicher Chancen einfach nicht den Ball in den Kasten bekommen – und musste sich am Ende des Spiels torlos geschlagen geben. Während Jogis Jungs mächtig geknickt waren, scheint Sophia Thomalla (28) sich schnell mit der 0:1-Pleite gegen Mexiko abgefunden zu haben. Das Model reagierte via Social Media kurz nach der Niederlage mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr amüsanten Shot.

Frust? Fehlanzeige! Mit einer Anspielung auf einen Schnaps aus Tomatensaft, Chili und Vodka gab sich Sophia in ihrer Instagram-Story gewohnt ironisch. "Bleibt nach wie vor mein Lieblings-Shot, der Mexikaner. Hat uns schon oft den Abend versaut", schrieb die 28-Jährige zu einem Foto des feurigen Fusels. Noch vor Anpfiff der Partie zeigte sich Sophia siegessicher: "Hallo Mexiko, ich trinke auf eure Niederlage", kommentierte sie das Bild. Bei dem Spielausgang hat es vermutlich das eine oder andere Pinnchen mehr gegeben…

Es sind genau solche bissigen Bemerkungen, für die sie ihre Fans feiern! "Trink mehr, vielleicht sind wir gegen Schweden dann besser", reagierte ein Follower auf den Beitrag. "Ich erwarte von dir für die nächsten Spiele vollsten Einsatz", amüsierte sich ein weiterer.

