Schon wieder eine royale Hochzeit! Ivar Mountbatten, Cousin von Queen Elizabeth II. (92), traut sich ein zweites Mal. Nach der Scheidung von Ehefrau Penny wagt sich der Lord in diesem Sommer mit Lebenspartner James Coyle vor den Traualtar. Ivar outete sich vor zwei Jahren nach seiner Scheidung. Eine erneute Heirat ist zwar nicht in seinem Sinne, doch für seinen Liebsten würde er alles tun!

Das verriet der baldige Bräutigam nun der Daily Mail. "Ich hatte das schon, zusätzlich noch meine wundervollen Kinder. Aber ich mache es gerne für James", erklärte der 55-Jährige. "James hatte dieses grundstabile Leben nicht, das ich hatte." Anschließend wandte er sich direkt an seinen Verlobten: "Ich will in der Lage sein, dir das zu bieten." Die beiden werden sich in einer privaten Zeremonie mit einer Handvoll Gästen auf ihrem Anwesen in Devon das Jawort geben.

Zum Alter möchte Ivar von seiner Ex-Frau begleitet werden – und die freut sich sehr über die baldige Hochzeit: "Ivar ist viel entspannter geworden. Viel netter. Es war ihm sicherlich nicht bewusst, dass dieses Geheimnis über seine Sexualität ihn so sehr belastete. Jetzt da es raus ist, ist er ein komplett anderer Mensch." Niemand habe ihn je glücklicher gesehen und auch James sei eine wundervolle Person, meinte Penny weiter. Sie selbst habe ihn innerhalb der ersten zehn Sekunden nach dem Kennenlernen ins Herz geschlossen. Wie findet ihr diese Patchwork-Familie? Stimmt ab!

Zak Hussein / Splash News Queen Elizabeth bei der Royal Horse Show

Action Press / The Picture Library Lord Ivar Mountbatten (links) mit der royalen Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der Familie bei ihrer Hochzeit

