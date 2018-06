Nicht nur der Fußballer-Papa jettet um die Welt! Derzeit kommt Kicker Mats Hummels (29) in den Genuss der Frischluft Russlands: Im Rahmen der WM 2018 jagt er gemeinsam mit dem Rest der deutschen Nationalmannschaft in Moskau der schwarz-weißen Pille hinterher. Um ihren Gatten dabei zu unterstützen, reiste auch Neu-Mama Cathy (30) mit Sohnemann Ludwig in die Metropole. So beschäftigen sich die beiden während Mats trainiert!

Auf ihrem Instagram-Account nimmt die Moderatorin ihre Follower mit auf Erkundungstour. "Hi, Moskau", freut sich die Weltenbummlerin in ihrem Upload, der die Strahlefrau mit ihrem Kinderwagen in der City zeigt. In einem dunkelgrünen Dress und Keilabsätzen erforscht sie, was die Stadt so zu bieten hat. In ihrer Instagram-Story kommt sie dann gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Zurück im Hotel, heißt es für Cathy: raus aus dem Kleid und rein ins Trikot. In wenigen Stunden steht das erste Spiel der Deutschen an. Ihr Reisebegleiter Ludwig muss den Stadion-Spaß aber aussetzen. "Viel Glück, Mats. Ludwig bleibt im Hotel, aber er drückt Papa ganz fest die Daumen. Wir fahren jetzt auch los", lässt sie den Sportler und ihre Fans in einem weiteren Post wissen.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels Instagram-Story aus Moskau

Instagram / catherinyyy Ludwig und Cathy Hummels in Russland

