Es ist "phänomenal", was Pietro Lombardi (26) die letzten Wochen leistet. Der Sänger stürmte mit seiner neuen Single nicht nur direkt an die Spitze der Charts, er ging jetzt auch mit einer WM-Version der Gute-Laune-Nummer an den Start! Und siehe da: Auch "Phänomenal" die Zweite geht prompt durch die Decke: "Leute, ich flippe aus. Oh mein Gott, wir sind mit der WM-Version bei iTunes auf Platz eins. Leute, ihr seid unglaublich. Ich schwöre, ich komme nicht drauf klar", stellte Pie in seiner Instagram-Story perplex fest.



