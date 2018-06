Bei der Bald-Mama läuft alles rund! Vor knapp fünf Wochen verkündete Bibi Heinicke (25), dass sie und ihr Liebster Julian Claßen (25) ihr erstes Kind erwarten. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft war die YouTuberin bereits im sechsten Monat, hatte aber nur eine Mini-Kugel vorzuweisen. Mittlerweile ist die werdende Mutter in ihrem siebten Schwangerschaftsmonat angekommen – und das sieht man ihr nun auch endlich an!

Auf Instagram postete die Videoproduzentin einen Schnappschuss, der sie ganz in Rosa zeigt. Ihre rosafarbenen Chucks kombiniert Bibi mit einem ebenso farbenfrohen Kapuzenshirt, das so groß ist, dass es glatt als Kleid durchgehen könnte. Doch selbst der XXL-Schnitt ihres Pullis kann ihr Bäuchlein inzwischen nicht mehr verstecken: Ihr kugelrunder Babybauch trotzt dem Stoff und ist nicht zu übersehen!

Mit ihrem wachsenden Bauch bekommt die werdende Mama aber noch eine weitere Sache zu spüren – ihre plötzliche Vergesslichkeit! In ihrer Instagram-Story kann sie gar nicht aufhören, darüber zu lachen. "Ich habe gerade mein Handy in die Hand genommen und wollte euch was erzählen und in der Sekunde, als ich anfange zu reden, habe ich es ernsthaft vergessen", amüsiert sich Bibi über sich selbst und stellt fest: "Mir fällt nicht mehr ein, was ich euch gerade sagen wollte."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinickes Instagram-Story

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Heinicke auf YouTube

