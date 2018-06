Ihr zweiter Nachwuchs ist mittlerweile rund einen Monat alt – für Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) offenbar der perfekte Zeitpunkt, um wieder regelmäßige Date Nights zu haben. Die Eltern von Luna Simone (2) und Miles Theodore posten in den sozialen Netzwerken regelmäßig lustige Schnappschüsse aus ihrem Baby-Kleinkind-Alltag. Jetzt zeigt der Schmusesänger ein Foto eines romantischen Rendezvous mit seiner Frau – bei dem die Romantik von einer Milchpumpe unterbrochen wurde.

Auf Instagram veröffentlichte John das Bild, auf dem er und Chrissy in einem Auto sitzen. Auffällig ist die nicht ganz alltägliche Fotopose der 32-Jährigen: An beiden Brüsten pumpt sie Muttermilch ab. Der "All of Me"-Interpret schrieb zu dem Pic: "Ich weiß, es ist Vatertag. Aber meine Frau ist ziemlich fantastisch. Sie lädt mich zum Dinner ein, kommt aber auch noch ihren Mutterpflichten nach." Ein ziemlich ungewöhnlicher Liebesbeweis! Einige Follower des Musikers fragen sich in der Kommentarspalte, ob der 39-Jährige seine Liebste in solch einem intimen Moment präsentieren sollte.

In Anbetracht der Tatsache, dass Chrissy für die Aufnahme sogar in die Kamera lächelte und mit den Fingern ein Peace-Zeichen formte, kann man wohl davon ausgehen: Für sie war das Posting vollkommen okay!

Lisa O'Connor / Getty Images John Legend ohne seine bessere Hälfte bei den Billboard Music Awards 2018

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend bei einem Date

Instagram / chrissyteigen Luna Simone mit ihrem Bruder Miles Theodore, Kinder von Chrissy Teigen und John Legend

