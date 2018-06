Shirin David (23) gönnt sich ein paar neue Beißer! Die Musikerin spricht zwar nicht über ihre vermeintlichen Beauty-Eingriffe, doch bei ihren Zähnen macht sie eine Ausnahme. Die ehemalige DSDS-Jurorin lässt sich nun andere Veneers auf ihre bisherigen setzen und dabei geht es ihr besonders um "Natürlichkeit": "Also, mit ‘natürlicher’ meine ich einfach, dass die Form etwas natürlicher geshaped sein wird und nicht so gartenzaunmäßig. Obwohl ich Gartenzaun wollte", verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story.



