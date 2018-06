Was ist dran am Gemunkel über neu entfachte Gefühle? Nach ihrer überraschenden Trennung im vergangenen März scheinen sich sich Gigi Hadid (23) und Zayn Malik (25) jetzt noch mal eine Chance zu geben. Auf den Social-Media-Kanälen der Laufstegschönheit konnten die Follower in den vergangenen Wochen immer wieder gemeinsame Fotos von ihr und dem Musiker sehen. In einem Interview sprach das ehemalige Mitglied der Band One Direction jetzt über sich und seine große Liebe.

Zayn ziert das Cover der GQ vom kommenden Juli. Im Interview mit dem Magazin öffnete sich der tätowierte Sänger, als er auf Gigi angesprochen wurde: "Ich bin wirklich dankbar, dass ich ihr begegnet bin. Wir sind Erwachsene. Wir müssen der Sache keinen Namen geben, die Erwartungen der Leute bedienen." Das klingt wie eine Art von Bestätigung dafür, dass die beiden wohl wieder miteinander anbandeln – auch wenn sie ihr Verhältnis aktuell nicht als Beziehung betiteln.

Laut dem 25-Jährigen war die Blondine ihm in der Vergangenheit auch eine große Stütze: Vor allem während der Arbeiten an seinem ersten Soloalbum sei Zayn sehr negativ eingestellt gewesen. Gigi habe ihm dabei geholfen, die Dinge positiver zu sehen.

gigihadid/Instagram Gigi Hadid und Zayn Malik, Juni 2018

Instagram / zayn Zayn Malik, Ex-Boyband-Star

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

