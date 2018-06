Prinzessin Eugenie (28) steht derzeit an neunter Stelle der britischen Thronfolge. Am 12. Oktober sollen sie und ihr Verlobter Jack Brooksbank endlich auch vor den Traualtar treten. Ihre Hochzeit wird auf Schloss Windsor stattfinden, genau wie vor Kurzem die Heirat von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36). Trotzdem sollen sich die Trauungen der beiden Adelspaare in einigen Dingen sehr stark voneinander unterscheiden.

"Eugenies Hochzeit wird traditionell britisch sein. Altmodisch britisch!", vermutete Grant Harold, der ehemalige Butler des königlichen Haushalts, laut Express. "In der Art und Weise, wie die meisten royalen Hochzeiten stattgefunden haben", sagte er weiter. Prinz Harry und seine Meghan hatten eine vergleichsweise moderne Hochzeit. Die ehemalige Schauspielerin ging einen Teil des Weges zum Altar allein, man hörte eine Predigt des amerikanischen Pfarrers Michael Curry und es war ein Gospel-Chor zu hören. Bei Eugenies Hochzeit vermutet Grant hingegen einen typisch britischen Chor oder Hymnen.

Zudem ist sich Grant sicher, dass wesentlich weniger Zuschauer das Schloss Windsor aufsuchen werden. Doch auch Eugenie und Jack sollen einige prominente Gäste einladen. So werden neben den königlichen Verwandten auch Ellie Goulding (31), James Blunt (44) und Cara Delevingne (25) erwartet. Zudem sollen Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) einen Auftritt als Blumenkinder haben und auch Prinzessin Eugenie soll, wie es sich für eine royale Hochzeit gehört, mit einem Diadem erscheinen.

Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Chris Jackson/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Splash News Prinz Harry und Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag in Windsor

